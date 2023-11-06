Акция по сдаче крови в Азербайджанской государственной академической филармонии

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 6 ноября проходит добровольная акция по сдаче крови, посвященная Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В акции принимают участие артисты коллективов Филармонии, а также представители администрации. Цель акции - помощь лицам, в частности детям, страдающим заболеваниями крови, а также поддержка в восстановлении их здоровья.

Инициатором проведения акции выступил директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Данная идея была с большим воодушевлением поддержана всеми коллективами и администрацией Филармонии.

Как отметил в беседе с представителями СМИ директор Филармонии, народный артист Азербайджана, профессор Мурад Адыгезалзаде, акция по сдаче крови приурочена к третьей годовщине славной Победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне.

"Филармония традиционно проводит программы и вечера, посвящённые шехидам и ветеранам 44-дневной Отечественной войны. В нынешнем году ко Дню Победы, наряду с этими мероприятиями, мы решили провести и акцию по сдаче крови. Это акция, идущая от сердца, она добровольная, в ней принимают участие все, кто хочет, и кому позволяет состояние здоровья. Это наш гражданский долг пожертвовать свою кровь людям, которые в ней нуждаются. Планируем, что акция станет традиционной", - сказал народный артист Азербайджана.

Совсем не случайно, что директор Филармонии, профессор Мурад Адыгезалзаде выступил инициатором данной акции. Народный артист Азербайджана является "Почетным донором", он сдает кровь уже на протяжении 21 года.

"Началось все в 2002 году, я ехал в машине и услышал по радио объявление о том, что одному мальчику требуется кровь. Пришел в Банк крови, а там на регистрации было написано - "Qan ver, yaşat!" (Сдай кровь, дай жизнь!), на меня это очень сильно подействовало, с тех пор я постоянно сдаю кровь", - отметил народный артист.

По словам художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанской государственной хоровой капеллы, народной артистки Азербайджана Гюльбаджи Имановой, руководимый ею коллектив с большим воодушевлением принимает участие в акции.

"Акция по сдаче крови очень важная и нужная. Она проводится на добровольной основе, и артисты нашего коллектива с большой решимостью к ней присоединились. С уверенностью могу сказать, что мы с большой готовностью будем принимать участие в акциях, которые будут проводиться в будущем", - отметила Гюльбаджи Иманова.

Артист Хоровой капеллы, заслуженный артист Азербайджана Турал Агасиев во второй раз принимает участие в акции по сдаче крови.

"Первый раз я сдавал кровь в 2020 году, в период 44-дневной Отечественной войны. Узнав, что Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева проводит акцию, решил присоединиться к такому важному и крайне нужному делу. Мы видим здесь сплоченность, поддержку, заботу, единение - это замечательно. Отмечу, что сама организация акции хорошая, вначале добровольцы проходят обследование у врачей, проверяется их давление, после чего определяется, может ли человек, желающий стать донором, сдавать кровь", - подчеркнул Турал Агасиев.

Доктор философии по искусствоведению, солистка Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, исполнительница на флейте Наргиз Алиева тоже не первый раз сдает кровь.

"Считаю, каждый человек, кому позволяет здоровье, должен хотя бы раз в год сдавать кровь. Сегодняшняя акция - прекрасная инициатива руководства Филармонии. В ней принимают участие все коллективы, а также администрация Филармонии. Наряду с тем, что акция поможет пополнить запасы Банка крови, также подобные мероприятия направлены на повышение осведомленности широкой общественности о необходимости сдавать кровь", - сказала Наргиз Алиева.

Фото - Сеймур Исмаилов.