В Баку пройдет творческий вечер Гамиды Омаровой

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 19 ноября в 20:00 состоится творческий вечер народной артистки Азербайджана Гамиды Омаровой, сообщает Day.Az.

В мероприятии примут участие друзья и коллеги народной артистки. Гостей вечера ждут интересные рассказы и воспоминания о съемках в кино, сотрудничестве с известными режиссерами и актерами.

Отметим, что Гамида Омарова родилась 25 апреля 1957 года в Баку в семье учителей иностранного языка. В 1975-1979 годах она училась во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) на актерском отделении.

Гамида Омарова снялась в более чем 30 фильмах, также она является актрисой дубляжа. За пределами Азербайджана она известна ролью Телли в фильме "Не бойся, я с тобой" (1981 год, режиссер - Юлий Гусман).

Омарова вела популярную телевизионную программу "Ретро" (обзор классических азербайджанских и зарубежных фильмов), а также другие телепередачи.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/hamida-omarova-anniversary-evening/96859

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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