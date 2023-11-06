Прекрасный концерт из произведений Иоганнеса Брамса в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 190-летию со дня рождения немецкого композитора Иоганнеса Брамса, сообщает Day.Az.

В программе вечера выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова.

Солистами концерта были скрипачка Мария Солозобова (Швейцария) и виолончелистка Михэ Ре (Корея).

В программе прозвучали Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром (a-moll,op.102) и Симфония №1 (c-moll, op.68) Иоганнеса Брамса.

Проникновенное исполнение нашло отклик в душе каждого слушателя, присутствовавшего в зале. Музыкальная программа была потрясающей и приковывала внимание исполнительским мастерством музыкантов и богатством звуковой палитры.

В завершение вечера оркестр исполнил на бис всеми любимый Венгерский танец №5 (g-moll) Иоганнеса Брамса.

Отметим, что "Венгерские танцы" - сборник, состоящий из 21 танцевальной мелодии, созданный на основе венгерской народной музыки. В оригинале сборник был составлен для фортепиано в 4 руки, и является одной из самых популярных работ Брамса.

Фото - Кямран Багиров.

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