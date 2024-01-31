"Евровидение-2024" - стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Азербайджана

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" выступит во второй части первого полуфинала, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Отметим, что в Мальмё (Швеция) прошла жеребьевка, на которой определился порядок выступлений в полуфиналах представителей стран-участников "Евровидения-2024".

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

Напомним, что İTV является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане. Финалистами национального отбора на "Евровидение-2024" стали Aisel (Айсель Мамедова), Qorqud, Fahree, трио Мила Милес, Илькин Довлатов и Этибар Асадли, Сабина Гулузаде, Emy Lia. Из них будет отобран представитель нашей страны на евросонге.

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