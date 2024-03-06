В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие выставки "Томирис" мастеров тюркского мира

В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие коллективной выставки мастеров тюркского мира "Томирис", организованной Центром Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и международной организацией ТЮРКСОЙ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, главы дипломатических миссий и зарубежные гости.

Выступившие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, члена Союза художников Казахстана Ботагоз Толеш, народные художники Азербайджана Сакит Мамедов и Салхаб Мамедов, главный редактор газеты "Ədəbiyyat" Азер Туран подчеркнули значимость проекта в деле пропаганды истории и культуры тюркского мира.

В экспозиции представлены работы известных художников тюркского мира - Сакит Мамедов, Ариф Азиз, Ханлар Ахмедов (Азербайджан), Семдигали Смагулов, Агимсалы Дузельханов, Адилгали Баяндин, Алиби Байгожанов, Толкын Табысбек, Молдыр Байгожанова, Бакытбек Зерде, Айткуль Тасмагамбетова, Ботагоз Толеш, Рахат Сапаралиева (Казахстан), Талант Огобаев, Жылкычы Жакыпов, Рахат Итикеев, Юристанбек Шыгаев, Эльдар Айтматов, Суйутбек Торобеков (Крыгызстан), Сардор Аллабергенов (Узбекистан), Рафик Азиз (Турция).

История создания 36 произведений живописи, графики и скульптуры, представленных в Центре Гейдара Алиева, в основном посвящены древней воительнице и правительнице Томирис, охватывают последние 30 лет творчества художников и воспроизводят различные художественные интерпретации образа царицы. Впервые созданный представителями стран ТЮРКСОЙ образ Томирис представлен в единой концептуальной, общетюркской историко-культурной плоскости, олицетворяя тюркское искусство и среду художественного самовыражения в единых общечеловеческих ценностях.

Грандиозный символ древнетюркской истории, живописный образ правительницы массагетов Томирис занимает важное место в мировом искусстве. Первые упоминания об изображении образа Томирис относятся к средневековому периоду. В ранний период в европейских монастырях образ Томирис использовался в иллюстрациях к историческим повествованиям Геродота, а позднее нашел отражение в творчестве великих художников - Рубенса, Кастаньо, Джентилески, Прети, Брусесфаро и других.

Томирис отмечена среди важных персонажей истории как символ героизма и справедливости. Ее образ имеет особую значимость в художественной среде тюркского мира. На протяжении долгого времени различные мастера в своих обращениях к образу Томирис, наряду с местными художественными особенностями, стремились подчеркнуть его общетюркскую сущность.

Участникам проекта были вручены специальные дипломы ТЮРКСОЙ, а министерству культуры Азербайджана - специальная награда за вклад в развитие и пропаганду тюркской истории и культуры.

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