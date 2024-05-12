Геолог раскрыла тайну пейзажа на картине «Мона Лиза»

Геолог и искусствовед Энн Пиццоруссо заявила, что раскрыла тайну пейзажа. изображенного на картине итальянского художника Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian.

Специалист предположила, что да Винчи написал несколько мест в провинции Лекко на севере Италии. По ее мнению, на картине изображены мост Аццоне Висконти XIV века в Лекко, юго-западные Альпы и озеро Гарлате, которое художник посетил около 500 лет назад.

"Я так рада. Я чувствую, что попала в яблочко", - сказала геолог, добавив, что сходство объектов неоспоримое.

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