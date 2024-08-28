Фильм азербайджанского режиссера получил гран-при кинофестиваля в Южной Корее

Полнометражный документально-игровой фильм Орхана Агазаде "Возвращение киномеханика" (Kinomexanikin qayıdışı) удостоен гран-при международного фестиваля EBS International Documentary Festival в Южной Корее, сообщает Day.Az со ссылкой на страницу автора картины.

Главный герой фильма, бывший киномеханик Самид, живет с чувством одиночества и меланхолии с тех пор, как потерял сына в результате несчастного случая на работе. Чтобы избавиться от этого настроения, он начинает работать, чтобы вернуться к своей прежней профессии, возродить кинопоказы и привлекает к этому молодого Аяза. Хотя между ними существует большая разница в возрасте, они оба увлечены кино и живут идеей реорганизации массового кинопоказа в отдаленной деревне. Для этого необходимо убедить жителей деревни построить место для киноэкрана, отремонтировать старые проекторы, получить разрешение от администрации и т. д.

Фильм производства 2024 года является совместным проектом германской киностудии Lichtblick Film и французской Kidam, при поддержке WDR и ZDF. Режиссер и сценарист - Орхан Агазаде, оператор - Даниэль Гулиев, монтажер - Николь Шмайер, звукорежиссер - Мортеза Наджафло, продюсеры - Лино Реттингер и Франсуа-Пьер Клавель.

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