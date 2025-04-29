Ребенок случайно повредил картину стоимостью €50 млн в голландском музее

Ребенок повредил картину стоимостью €50 млн, выставленную в голландском музее, передает Би-би-си.

Как сообщается, речь идет о картине "Серый, оранжевый на бордовом, №8" американского художника Марка Ротко, которая была написана в 1960 году. Полотно представляет собой большой черный и маленький оранжевый прямоугольники на темно-фиолетовом фоне и с 1970-х годов находится в музее Бойманса-ван-Бёнингена в Роттердаме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель галереи заявил, что все произошло на прошлой неделе по неосторожности одного из юных посетителей, возраст которого не уточняется. По его словам, повреждение, а именно - "небольшие царапины на необработанном слое краски в нижней части картины", оказалось поверхностным.

"В настоящее время мы изучаем следующие шаги по обработке картины. Мы ожидаем, что в будущем работу снова можно будет выставить", - добавили в музее.

Там не уточнили, кто будет нести ответственность за причиненный ущерб. До этого музей Бойманса-ван Бёнингена выставлял счета посетителям, из-за которых пострадали произведения искусства.