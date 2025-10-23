Автор: Ася Гаджизаде, заслуженный журналист Азербайджана

В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения известного азербайджанского ученого, переводчика, публициста, преподавателя, писателя Алибала Гаджизаде!

Переселяясь в лучший из миров, некоторые из нас оставляют после себя в сердцах и памяти неповторимый энергетический след. Алибала Гаджизаде принадлежал к тем редким людям, кто, прожив несколько жизней, был един во всех лицах: фарсист, писатель, поэт, переводчик, ученый, педагог, редактор.

Алибала муэллим родился в азербайджанском селе, в семье школьных учителей. Начало войны, потеря родителей, способствовало его раннему духовному созреванию и осознанию глубинных проявлений человеческой природы. Свою первую пьесу он написал еще в шестом классе и разыграл ее со своими одноклассником. Его первый рассказ "Вспомнилось..." был размещен в университетской настенной газете, которая уже тогда привлекла внимание к писательскому таланту молодого человека. Первые стихи были опубликованы в газете "Азербайджан гянджляри". Но настоящая слава и признание пришли к нему с выходом первого крупного романа "Таййаре келгеси", который выбивался из ряда традиционных отечественных произведений и своим содержанием и собственным стилем.

В этом нашумевшем романе Алибала Гаджизаде затронул вопросы морали, человеческой природы, конформизма в научной среде, да и в обществе в целом, описал тех, кто преодолев в жизни все испытания, не изменил себе, сохранив честь и достоинство. Это был новый уровень постижения той реальности, которая была продиктована временем, в котором мы жили. В этом смысле этот роман непревзойден и в будущем о нем еще будут говорить. Куда удивительнее, что этот роман опубликован в принципе, где на очень глубинном уровне писатель почувствовал приближение геополитических перемен. По его произведениям, контекстам эпохи еще будут изучать срезы того общества, которое называлось советским.

Его четырехлетняя служебная командировка в Афганистан в качестве военного переводчика не прошла бесследно, ее результатом стала трилогия "Пропавшая невеста", где писатель сумел погрузить читателей в атмосферу Афганистана, познакомить с жизнью и культурой этой страны. Писатель смог передать эмоциональную глубину, захватывающий сюжет, реалистичные описания афганской культуры и сильные образы, которые вызывают сочувствие и сопереживание читателя. Проза Алибала муэллима это всегда размышление о жизни, о предназначении человека на земле.

Жизнь Алибала Гаджизаде была непростой, изобиловала событиями, приобретениями, утратами, в ней были взлеты и падения, но... не было падений с высоты таланта и чести.

Произведения писателя были настолько популярны, что по личному распоряжению Общенационального лидера Гейдара Алиева его книги публиковались несколько раз по 100 000 экземпляров, что в то время было невероятным успехом. Признание и искренняя любовь миллионов читателей была для него как писателя и скромного человека высшей наградой! Он умел говорить о том, о чем, по разным причинам, другие молчали. Алибала Гаджизаде был писателем, каждая книга которого становилась событием в культурной жизни страны. Его романы полны, как и он сам, огромного обаяния, которое не проходит со временем, прочитав их ты не останешься прежним человеком, захочешь быть чище и искреннее.

Алибала Гаджизаде запомнился как очаровательный, остроумный собеседник, он не был забронзовевшим классиком, хотя и являлся им. В нем ощущался юношеский задор, который он сумел сохранить до вполне преклонного возраста. Мудрость, высокие человеческие качества, интеллект, тонкая душевная организация, внутренняя свобода - эти качества писателя трудно переоценить. Алибала муэллим - большая личность, которая своим духовным богатством щедро обогатил целую эпоху и внес огромный вклад в развитие культуры нашей страны. Такие люди это настоящее интеллектуальное богатство народа!

Творчески насыщенная яркая жизнь Алибала Гаджизаде это не только голос эпохи, но и гимн своему современному поколению, которое, к сожалению, нас стремительно покидает.... Сам писатель верил, что и после своей физической смерти он будет жить своими произведениями.

Талант и человеческий свет писателя сияли на литературном небосклоне Азербайджана 50 лет и отразились на нескольких поколениях нашей страны! Этот свет по-прежнему облагораживает наши души и спустя годы после ухода Мастера. И будет сиять еще много лет!

Помним и гордимся!