Французский писатель получил Гонкуровскую премию
Французский писатель Лоран Мовинье стал обладателем Гонкуровской премии.
Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Гонкуровской академии Филипп Клодель в ходе церемонии, которая транслировалась телеканалом BFMTV.
Писатель получил награду за роман Maison vide "Пустой дом", за него проголосовали шесть членов жюри.
Главной соперницей Мовинье была бельгийская писательница Каролин Ламарш, которая получила за свой роман Le Bel Obscur ("Красивый мрак") голоса четырех членов жюри.
