В Таджикистане обсудили итоги COP29

В Душанбе прошел "круглый стол", посвященный итогам 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает в среду Day.Az, мероприятие было организовано Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана в сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР) и ЮНИСЕФ.

Целью "круглого стола" было обсудить результаты COP29, проанализировать, как эти итоги могут повлиять на климатическое финансирование и предложить шаги для подготовки к следующей конференции - COP30. В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств, эксперты и партнеры по развитию.

На встрече были представлены два отчета. Первый был посвящен результатам работы национального павильона Таджикистана на COP29, а второй - влиянию итогов конференции на климатическое финансирование со стороны международных партнеров.

В ходе обсуждения была подчеркнута важность укрепления достигнутых на COP29 результатов и подготовки к COP30.

Участники пришли к выводу, что для успешной реализации климатических целей Таджикистана необходимы улучшение координации, стратегическое планирование и мобилизация международной поддержки.

Отметим, что конференция COP29, прошедшая в Азербайджане в ноябре прошлого года, ознаменовалась важными решениями:

- установлена новая ключевая цель по ежегодной мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов США, что втрое превышает предыдущую планку в 100 миллиардов долларов;

- введен в действие Фонд потерь и ущерба;

- завершены переговоры по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.