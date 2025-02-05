В Таджикистане обсудили итоги COP29
В Душанбе прошел "круглый стол", посвященный итогам 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Как сообщает в среду Day.Az, мероприятие было организовано Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана в сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР) и ЮНИСЕФ.
Целью "круглого стола" было обсудить результаты COP29, проанализировать, как эти итоги могут повлиять на климатическое финансирование и предложить шаги для подготовки к следующей конференции - COP30. В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств, эксперты и партнеры по развитию.
На встрече были представлены два отчета. Первый был посвящен результатам работы национального павильона Таджикистана на COP29, а второй - влиянию итогов конференции на климатическое финансирование со стороны международных партнеров.
В ходе обсуждения была подчеркнута важность укрепления достигнутых на COP29 результатов и подготовки к COP30.
Участники пришли к выводу, что для успешной реализации климатических целей Таджикистана необходимы улучшение координации, стратегическое планирование и мобилизация международной поддержки.
Отметим, что конференция COP29, прошедшая в Азербайджане в ноябре прошлого года, ознаменовалась важными решениями:
- установлена новая ключевая цель по ежегодной мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов США, что втрое превышает предыдущую планку в 100 миллиардов долларов;
- введен в действие Фонд потерь и ущерба;
- завершены переговоры по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.
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