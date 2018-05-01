"Мстители: война бесконечности" совсем скоро в формате IMAX на экранах Park Cinema - ФОТО - ВИДЕО

"Мстители: война бесконечности" стал первым голливудским фильмом, полностью снятым на камеры IMAX.

10-летний юбилей своего сотрудничества IMAX и MARVEL отметят выпуском блокбастера "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ".

Фильм MARVEL "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ", в котором впервые встретятся все персонажи Киновселенной MARVEL - это первый художественный голливудский фильм, в котором на камеры IMAX снято все - от первой до последней сцены. В съемках использовалась революционная камера ALEXA IMAX.

Известные режиссеры уже использовали оборудование IMAX для создания своих киношедевров - это и Кристофер Нолан, и Райан Джонсон, и Майкл Бэй, и братья Руссо. Но до сих пор использование камер IMAX было лишь частичным.

В кинотеатрах Park Cinema картина MARVEL "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ" будет представлена с расширенным соотношением сторон 1.9:1 и заполнит весь экран. Изображение будет на 26% больше, чем в стандартных кинозалах. Это означает еще больше зрелищности, максимального погружения в кино и незабываемых впечатлений от формата IMAX.

УВИДЕТЬ КАРТИНУ В РАСШИРЕННОМ ФОРМАТЕ МОЖНО

С 3 МАЯ 2018 Г. В КИНОТЕАТРАХ Park Cinema

О фильме "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ"

На протяжении 10 лет уникальные сюжеты вселенной MARVEL шаг за шагом складывались в одну большую историю. В новом фильме "Мстители: Война Бесконечности" зрителей ждет судьбоносное и величайшее столкновение всех времен. Впервые на большом экране встречаются Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек-Паук, Чёрная Пантера и другие супергерои. Союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной.

О камерах IMAX

65 мм камера ALEXA IMAX® - это новое, революционное поколение цифровых 2D камер, она разработана в партнерстве APPI и IMAX.

Впервые камера ALEXA IMAX® была использована режиссерами Джо и Энтони Руссо для съемок ключевой битвы в аэропорту в фильме MARVEL "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ". В сочетании с фирменной технологией IMAX DMR® (Digital Media Remastering - цифровое преобразование), камера ALEXA IMAX® предоставляет высочайшее качество записи изображения и ее воспроизведения, что позволяет передавать исключительную четкость, мельчайшие детали, яркие цвета, высокий динамический диапазон и отличный контраст.

О корпорации IMAX

Корпорация IMAX - одна из ведущих международных компаний в сфере развлечений, которая специализируется на превращении обычного фильма в завораживающее зрелище. Ведущие режиссеры и киностудии по всему миру используют кинотеатры IMAX для создания "эффекта погружения", поэтому сеть кинотеатров IMAX находится в числе наиболее важных и успешных площадок по коммерческому прокату самых ярких фильмов по всему миру.

О кинотеатрах Park Cinema

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers - единственный в стране формат IMAX, а также в регионах Губа, Масаллы, Мингечевир, и летный кинотеатр - в Amburan Beach Club.

Билеты можно приобрести, перейдя по этой ссылке: http://parkcinema.az/movies/view/5318/qisascilar-sonsuzluq-savasi?session_date=2018-05-03#schedule