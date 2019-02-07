Азербайджан начинает производить автомобили Peugeot

На базе Нефтчалинского промышленного парка стартовало производство автомобилей Peugeot под маркой Khazar. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend в четверг глава пресс-службы компании AzerMash Гюнай Намидар.

По словам Намидар, пока на данный момент на производственных мощностях предприятия произведено несколько автомобилей марки Peugeot.

"Автомобили оснащены автоматической трансмиссией. Они пройдут тестовый обкат в течение месяца, а их серийное производство начнется с марта. Комплектующие для автомобилей поставляются из Ирана. Автомобили на начальном этапе будут продаваться на внутреннем рынке, а в перспективе планируется их экспорт на рынки стран региона", - сказала Намидар.

В зависимости от объема двигателя цена автомобиля Peugeot Khazar, по словам представителя предприятия, будет варьироваться от 19,5 тысячи до 21 тысячи манатов.

Как сообщалось ранее, основной упор предприятие будет делать на увеличение модельного ряда и на следующем этапе предусматривается производство еще двух моделей - Peugeot 206 и Peugeot 207. В перспективе модельный ряд будет увеличен до девяти.

Производство автомобилей организовано AzerMash совместно с иранской автомобильной компанией Iran Khodro Industrial Group (IKCO).