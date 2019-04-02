По итогам февраля 2019 года банки Азербайджана инвестировали в ценные бумаги 4,22 миллиарда манатов, что на 70,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

С начала года этот показатель вырос на 17,75 процента.

На долю ценных бумаг приходится 14,1 процента от всех активов банков. Для сравнения по итогам февраля 2018 года удельный вес ценных бумаг в активах банков составлял почти 8,7 процента.

Что касается выпущенных самими банками ценных бумаг, то их объем составил 1,77 миллиарда манатов, увеличившись за год на 4,14 процента, а с начала года - сократившись почти на три процента. За год их удельный вес сократился с 7,5 до 6,9 процента.

Совокупные активы банков страны по итогам февраля 2019 года составили 29,95 миллиарда манатов (рост за год на 5,09 процента), обязательства - 25,7 миллиарда манатов (рост на 4,4 процента).

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием.