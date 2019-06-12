13 июня в 14:00 на площадке АМИ Trend состоится видеомост Москва-Баку на тему: "Транспортный коридор "Север-Юг": перспективы региональной интеграции", передает Day.Az.

Российские и азербайджанские эксперты обменяются мнениями относительно перспектив создания новых региональных транспортных коридоров и подключения партнеров из стран Южного Кавказа к интеграционным проектам с участием России.

В рамках видеомоста состоится презентация аналитического доклада "Транспортный коридор "Север-Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции".

Участники:

в Москве:

- Александр Караваев, экономист, автор доклада "Транспортный коридор "Север-Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции";

- Стас Притчин, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН;

- Артем Пылин, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН;

- Аркадий Иванов, эксперт в области логистики и транспорта, автор статей на портале logirus.ru;

- Ксения Тюренкова, директор Центра "Каспий-Евразия";

в Баку:

- Эмин Алиев, главный редактор информационного портала "Day.az"

- Фархад Амирбеков, президент исследовательского центра UNEC

- Гюльнара Мамедзаде, заместитель директора Baku Network

- Эльшад Мамедов, заместитель директора Русской экономической школы, профессор АзЭУ

- Арзу Нагиев, заместитель генерального директора АМИ Trend

МТК "Север-Юг" - макроэкономический узел, завязанный на множество сопряженных систем: электроэнергетика, связь, туризм.

Ключевым звеном МТК является территория стран ЕАЭС, однако Азербайджан в рамках возможностей ЗСТ СНГ придаст дополнительное измерение "Север-Югу" с проекцией выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа. Иранское направление проекта также будет реализовано посредством возможностей Азербайджана по линии железной дороги Решт-Астара-Казвин. Таким образом, Азербайджан становится ключевым узлом Каспийской арки МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны.

Благодаря участию в МТК "Север-Юг" Азербайджан и Россия получают уникальные возможности для объединения потенциалов в формировании новых точек роста в сфере цифровизации, внедрения новой энергетической стратегии, трансформации рынков труда.

Организаторы видеомоста: представительство Политологического центра "Север-Юг" в г. Баку; Информационное агентство "Trend"; "Каспийский экспертный клуб".

Место проведения: АМИ Trend

Адрес: гор. Баку, ул. Бахтияра Вагабзаде, 14

Контакты: Tel. (+99412) 497 31 72, 510 86 61, 510 81 02

Faks (+99412) 497 30 89

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