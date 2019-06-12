В АМИ Trend пройдет видеомост «Транспортный коридор «Север-Юг»: перспективы региональной интеграции»
13 июня в 14:00 на площадке АМИ Trend состоится видеомост Москва-Баку на тему: "Транспортный коридор "Север-Юг": перспективы региональной интеграции", передает Day.Az.
Российские и азербайджанские эксперты обменяются мнениями относительно перспектив создания новых региональных транспортных коридоров и подключения партнеров из стран Южного Кавказа к интеграционным проектам с участием России.
В рамках видеомоста состоится презентация аналитического доклада "Транспортный коридор "Север-Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции".
Участники:
в Москве:
- Александр Караваев, экономист, автор доклада "Транспортный коридор "Север-Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции";
- Стас Притчин, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН;
- Артем Пылин, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН;
- Аркадий Иванов, эксперт в области логистики и транспорта, автор статей на портале logirus.ru;
- Ксения Тюренкова, директор Центра "Каспий-Евразия";
в Баку:
- Эмин Алиев, главный редактор информационного портала "Day.az"
- Фархад Амирбеков, президент исследовательского центра UNEC
- Гюльнара Мамедзаде, заместитель директора Baku Network
- Эльшад Мамедов, заместитель директора Русской экономической школы, профессор АзЭУ
- Арзу Нагиев, заместитель генерального директора АМИ Trend
МТК "Север-Юг" - макроэкономический узел, завязанный на множество сопряженных систем: электроэнергетика, связь, туризм.
Ключевым звеном МТК является территория стран ЕАЭС, однако Азербайджан в рамках возможностей ЗСТ СНГ придаст дополнительное измерение "Север-Югу" с проекцией выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа. Иранское направление проекта также будет реализовано посредством возможностей Азербайджана по линии железной дороги Решт-Астара-Казвин. Таким образом, Азербайджан становится ключевым узлом Каспийской арки МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны.
Благодаря участию в МТК "Север-Юг" Азербайджан и Россия получают уникальные возможности для объединения потенциалов в формировании новых точек роста в сфере цифровизации, внедрения новой энергетической стратегии, трансформации рынков труда.
Организаторы видеомоста: представительство Политологического центра "Север-Юг" в г. Баку; Информационное агентство "Trend"; "Каспийский экспертный клуб".
Место проведения: АМИ Trend
Адрес: гор. Баку, ул. Бахтияра Вагабзаде, 14
Контакты: Tel. (+99412) 497 31 72, 510 86 61, 510 81 02
Faks (+99412) 497 30 89
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