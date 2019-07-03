В Баку приступила к работе двухдневная конференция на тему "Социальная защита и устойчивое развитие". Мероприятие проводится при организационной поддержке министерства труда и социальной защиты населения и Международной организации труда (МОТ), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Конференция проходит с участием представителей правительственных и неправительственных структур, Конфедерации профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, отдельных международных организаций.

Открывая конференцию вступительным словом, замминистра труда и социальной защиты Метин Керимли отметил значимость повестки в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года. По его словам, Повестка отражает глобальную политическую волю по решению существующих в мире проблем, в том числе, проблемы бедности. Он подчеркнул успехи стратегии социально-экономического развития, успешно проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что в свете претворения в жизнь Повестки в области устойчивого развития в стране осуществляется целенаправленная государственная политика. Неслучайно, Азербайджан был выбран фокусной страной по региону по выполнению 8-й (достойный труд и экономическое развитие) из Целей устойчивого развития ООН на 2016-2030 годы. Так, международная конференция, посвященная теме "К Целям устойчивого развития: пропаганда устойчивого развития и достойного труда" прошла в Баку с участием генерального директора МОТ Гая Райдера.

Замминистра напомнил, что благодаря успешным реформам Азербайджан, занимавший в 2006 году 98-е место в отчете Всемирного банка "Doing Business", сегодня находится на 25-м месте, среди 10-ти самых реформаторских стран. Кроме того, Азербайджан занимает третье место среди развивающихся стран по индексу инклюзивного развития Всемирного экономического форума.

Он отметил особую значимость Агентства DOST при министерстве труда в повышении качества услуг населению, подчеркнул, что проект DOST, являющийся инициативой Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, обусловил предоставление государственных социальных услуг по принципу "единого окна", абсолютно прозрачно и оперативно, по принципу служения гражданской удовлетворенности.

Керимли довел до сведения, что в текущем году в качестве продолжения успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева, были предприняты революционные шаги по повышению уровня социального благосостояния населения.

Он подчеркнул, что два пакета социальных реформ главы государства за прошедший период 2019 года позволили значительно повысить зарплаты, пенсии, пособия и стипендии, положить конец обеспокоенности физических лиц, связанной с проблемными кредитами. Эти два социальных пакета оказали серьезную поддержку в деле роста благосостояния 4 миллионов 200 тысяч граждан.

Замминистра напомнил, что на следующей неделе Азербайджан представит второй добровольный национальный отчет о реализации Целей устойчивого развития. Он сказал, что Азербайджан поддержал инициативу гендиректора МОТ Гая Райдера "Будущее труда".

Было подчеркнуто, что избрание Азербайджана членом правления МОТ - знак высокого значения, которое мировое сообщество придает успешным реформам в социально-экономической жизни страны.

На церемонии открытия также выступили заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Джаваншир Алхасов, вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Вугар Зейналов, специалист Стамбульского регионального центра ПРООН Весна Жутеска Бишева, национальный координатор МОТ в Азербайджане Яшар Хамзаев и другие.

В программе проведение сессий на различные темы, во время которых местные и международные эксперты выступят с докладами и презентациями и проведут обсуждения.

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