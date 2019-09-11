До конца 2019 года в Польше пройдут различные выставки, которые могут заинтересовать азербайджанских бизнесменов и инвесторов, сказала Trend директор зарубежного торгового представительства Польского агентства по инвестициям и торговле в Баку Эльнара Мамедова, передает Day.Az.

Среди этих выставок она отметила Warsaw Dental Medica Show (выставка стоматологии и эстетической медицины), Warsaw Food Expo - (Международная продовольственная ярмарка), BIOEXPO Варшава - (выставка органических продуктов питания), World Travel Show - (крупнейшая туристическая ярмарка), Warsaw Industry Week - (Международная выставка инновационных промышленных решений) и другие.

Директор агентства добавила, что представительство помогает и поддерживает польские и азербайджанские фирмы во время участия на выставках, как в Азербайджане, так и в Польше.

Далее Мамедова сказала, что торговое представительство было открыто в июле 2018 года.

"Со дня начала деятельности представительство обслужило 233 польских и 45 азербайджанских фирм. К нам обращаются фирмы, работающие в разных сферах таких, как пищевая, косметическая промышленность, медицина, строительство, IT-технологии и другие", - сказала Мамедова.

Директор отметила, что представительство в Баку организовало ряд мероприятий, целью которых было налаживание бизнес контактов между двумя странами.

Польское агентство по инвестициям и торговле было создано в 2003 году в результате объединения Государственного агентства по иностранным инвестициям и Польского информационного Агентства. В 2017 году название Агентства было переименовано на Польское агентство по инвестициям и торговле, которое присоединилось к группе Фонда развития Польши.

Миссия агентства заключается в увеличении притока прямых иностранных инвестиций в Польшу, а также расширении масштаба деятельности польских предпринимателей за рубежом. Агентство функционирует как в Польше, так и за рубежом посредством торговых представительств по всему миру.

За последние два года были созданы 70 зарубежных торговых представительств.

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