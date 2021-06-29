Литва может предложить Азербайджану быстрый маршрут для доставки товаров в страны Скандинавии

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с вице-министром иностранных дел Литвы Эгидиюсом Мейлунасом

Перспективные транспортные соединения

Литва может предложить Азербайджану безопасный, быстрый и недорогой маршрут для транспортировки азербайджанских товаров в Европу и страны Скандинавии, сказал Мейлунас.

Вице-министр отметил, что Литва является важной транзитной страной в рамках транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

"Одним из основных инструментов для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Литвой является проект международного комбинированного поезда VIKING Train, который соединяет сеть морских контейнерных линий Балтийского и Черного, а также Средиземного и Каспийского морей. Поэтому наша страна может предложить Азербайджану безопасный, быстрый и недорогой маршрут для транспортировки азербайджанских товаров, таких как нефть и нефтепродукты, в Европу и скандинавские страны", - сказал Мейлунас.

По его словам, Литва имеет хорошо функционирующую мультимодальную транспортную и логистическую систему, развитую железнодорожную сеть, современный Клайпедский государственный морской порт и хорошие дороги.

"Клайпедский государственный морской порт - самый северный незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря. Это важнейший и крупнейший транспортный узел Литвы, соединяющий морские, сухопутные и железнодорожные пути с востока на запад. Клайпеда - многоцелевой, универсальный, глубоководный порт, в котором высококачественными услугами пользуются 14 крупных стивидорных компаний. В порту работают судоремонтные и судостроительные верфи, здесь налажены все виды морского бизнеса и погрузочно-разгрузочных работ. Пропускная способность порта составляет до 70 миллионов тонн грузов в год. В 2020 году порт обработал 47,8 миллиона тонн грузов", - сказал он.

О путях развития торговли

Могут быть созданы торговые палаты, которые внесут значительный вклад в развитие торговых отношений между Литвой и Азербайджаном, сказал вице-министр.

"Развитие торговых отношений требует взаимного интереса. И лучший способ развития нашего экономического и торгового сотрудничества - это обмен бизнес-делегациями и поощрение прямых контактов B2B (бизнес для бизнеса). Более того, азербайджанские и литовские компании могут воспользоваться различными платформами для поиска потенциальных деловых партнеров. Например, мероприятие Life Sciences Baltics 2021, которое пройдет в Вильнюсе 22-23 сентября, будет посвящено наукам о жизни, фармацевтике, био- и медицинским технологиям. Этот форум будет организован в режиме онлайн, поэтому мы приглашаем на него азербайджанские компании, которые ищут уникальную возможность встретиться с заинтересованными сторонами в этой отрасли не только из стран Балтии, но и со всего мира. Также следует иметь в виду, что не только государственные учреждения, но и представители бизнеса могут выступить с инициативой развития двусторонних экономических отношений. Могут быть созданы торговые палаты, чтобы внести значительный вклад в развитие торговых отношений", - сказал вице-министр.

Он отметил, что Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Литвы на Южном Кавказе.

"Хотя торговые отношения между Литвой и Азербайджаном в настоящее время не являются интенсивными, они могут быть усилены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В некоторых секторах есть возможности для расширения торговли между Литвой и Азербайджаном (механическое машиностроение, электрическое оборудование). Транспорт и логистика продуктов питания, производство мебели, электронного оборудования, медицина - эти сферы имеют наибольший потенциал для расширения нашего двустороннего сотрудничества", - отметил Мейлунас.

Интерес Литвы к азербайджанским инвестициям

Литва заинтересована привлечь больше инвестиций из Азербайджана в новые проекты, особенно в сфере услуг с высокой добавленной стоимостью и инновационных услуг (здравоохранение и науки о жизни, а также высокие технологии), отметил вице-министр.

"Мы можем предложить благоприятную инвестиционную среду, высококвалифицированных сотрудников, безупречную логистику и инфраструктуру (ИТ и связь), конкурентоспособные эксплуатационные расходы и уровень жизни. Компании, работающие в области производства, обработки данных или услуг веб-серверов, могут извлечь выгоду из Зеленого коридора", - считает он.

Мейлунас отметил, что недавно принятый в Литве пакет законов предусматривает значительные налоговые льготы и сокращение бюрократической волокиты, что позволяет международным компаниям быстрее и проще создавать и развивать крупномасштабные операции в стране.

"Мы предлагаем азербайджанскому бизнесу воспользоваться не только благоприятными условиями в Литве, но и преимуществами Зеленого коридора, чтобы извлечь из него максимум пользы", - сказал вице-министр.

Возможности для сотрудничества в сфере энергетики

Литовские компании заинтересованы в участии в проектах солнечной энергетики в Азербайджане, сказал Мейлунас.

"Мы видим возобновляемые источники энергии в числе сфер возможного двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере. Мы открыты для международного сотрудничества и обмена опытом в области производства зеленой энергии, экологически чистых энергетических технологий и инновационных решений как для повышения энергетической безопасности, так и обеспечения низкоуглеродного будущего. У нас сильная промышленность с акцентом на солнечную энергетику (исследования, разработки, инновации и производство солнечных элементов). Литовские компании, производящие высококачественные и инновационные фотоэлектрические панели, работают в Европе и во всем мире и заинтересованы в налаживании отношений в развитии проектов солнечной энергетики в Азербайджане", - сказал он.

Вице-министр отметил, что Литва остается решительным сторонником амбициозной и ориентированной на результат политики "Восточного партнерства".

"Что касается энергетики, то Литва подчеркивает важность совместной работы в духе солидарности для обеспечения справедливого, инклюзивного и устойчивого восстановления экономики, смягчения последствий пандемического кризиса и ускорения перехода к чистой энергии в ЕС и странах "Восточного партнерства", - сказал он.

По его словам, литовские учреждения и энергетические компании уже развивают многочисленные инициативы у восточных партнеров, делясь своим опытом и передовой практикой.

"В 2021 году Литва вместе с Грузией при поддержке Еврокомиссии возглавит недавно созданную сеть "Восточного партнерства" по возобновляемым источникам энергии. Деятельность сети направлена ​​на изучение и выявление существующих препятствий на пути достижения большей доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе восточных партнеров", - сказал Мейлунас.

Перспективы для расширения сотрудничества

У Литвы и Азербайджана имеются лучшие возможности для дальнейшего экономического сотрудничества, считает вице-министр.

"В Литве хорошо развита пищевая промышленность - этот сектор создает большую долю добавленной стоимости в экономике. Мы можем предложить Азербайджану огромное разнообразие продуктов питания, основным экспортным рынком для которых является ЕС. Этот рынок требует продукты питания высочайшего качества. Промышленные инжиниринговые компании из Литвы также занимаются аутсорсингом. Наиболее развитыми подсекторами промышленного машиностроения являются: металлообработка, автомобилестроение, компьютерная промышленность, производство электронных и оптических изделий, электрооборудования. Литва известна во всем мире своей оптической и лазерной промышленностью. Считаю, что азербайджанские компании также могут предложить высококачественную продукцию в этих областях, поэтому мы, несомненно, можем найти лучшие возможности для дальнейшего экономического сотрудничества", - сказал Мейлунас.

Он отметил, что четвертое место, отданное Литве в Global Fintech Index 2020, означает, что у страны есть огромный потенциал стать центром финансовых технологий.

"Литва обладает значительными преимуществами в секторе ИКТ - хорошей информационной и коммуникационной инфраструктурой, одними из самых быстрых интернет-ресурсов в мире, многоязычными квалифицированными специалистами. Мы входим в число сильнейших стран Европы в области кибербезопасности. В прошлом году литовская Nord Security завоевала German and Baltic Business Awards 2020 как лучшая компания, предлагающая решения в сфере кибербезопасности в странах Балтии.

На протяжении десятилетий азербайджанских туристов приглашали не только насладиться природой Литвы, но и воспользоваться высококачественными инновационными услугами в области здравоохранения и реабилитации. Туристическому потоку воспрепятствовали ограничения, связанные с пандемией. Но как только границы Шенгенской зоны вновь будут открыты, мы будем надеяться на дальнейшее продвижение въездного туризма в Литву, который, как мы рассчитываем, превысит показатели, достигнутые до пандемии", - добавил он.