На саммите G20 умоляли ОПЕК+ увеличить добычу нефти, так как еще более высокие цены на нефть вызовут большие социальные волнения, как признает создатель ESG Ларри Финк, передает Day.Az со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Такие переговоры велись уже неделю за "закрытыми дверьми" и продолжились на саммите. Выступая перед журналистами в Риме, высокопоставленный американский чиновник заявил, что США ведут переговоры с другими странами-потребителями энергии о том, как надавить на ОПЕК+, чтобы увеличить добычу, чтобы справиться с текущим кризисом поставок.

Bloomberg сообщает, что лидеры также обсудят, как они могут отреагировать, если картель из 23 стран, в который входит Россия, не примет меры.

Картель ОПЕК+ проведет заседание 4 ноября. Однако благодаря Анголе мы уже знаем результат:

"Многие страны и поставщики требуют больше нефти и просят ОПЕК+ увеличить добычу нефти, но, по моему мнению, текущий план увеличения добычи на 400 000 баррелей в день работает хорошо, и нет необходимости отклоняться от него" - говорится в заявлении министра нефти страны.