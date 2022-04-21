В Азербайджан будут привозить больше одежды из Турции

В марте 2022 года Турция увеличила экспорт готовой одежды в Азербайджан в 1,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года - до 152 тысяч долларов.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве торговли Турции.

По данным ведомства, в январе - марте 2022 года Турция экспортировала в Азербайджан готовую одежду на сумму 13,459 миллиона долларов, что на 25,3 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.

В марте 2022 года Турция экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 2,022 миллиарда долларов, что на 20,7 процента больше показателя аналогичного месяца 2021 года.

"В январе - марте 2022 года Турция в целом экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 5,458 миллиарда долларов, что на 16,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года", - сказали в министерстве.

В последние 12 месяцев (март 2021 - март 2022 годов) Турция в целом экспортировала готовую одежду на сумму 21 миллиард долларов.