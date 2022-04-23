Азербайджан получит вакцины против сибирской язвы из России

21 апреля отгружена партия сыворотки из Орловского региона, выработанная предприятием "Орловская биофабрика" и экспортируемая в Азербайджан по разрешению Россельхознадзора. В этом году это проводится впервые, передает Day.Az со ссылкой на Уездный город.

Сопроводительные документы на груз оформлены в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и внесены в информационные системы Россельхознадзора.

Сыворотка предназначена для профилактики сибирской язвы у сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, ослы, верблюды, олени, свиньи, пушные звери) во всех категориях хозяйств, получена из крови лошадей, гипериммунизированных сибиреязвенным антигеном, и консервирована фенолом.