Состоялось заседание в связи с Международным просветительским саммитом (IAS), который будет организован Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) и Организацией женщин-предпринимателей MÜSİAD.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания была представлена информация о саммите, который пройдет 14 июня.

"Образцовая деятельность Организации женщин-предпринимателей MÜSİAD вносит вклад в экономическую сферу. Эта структура осуществляет проекты не только для повышения существующего потенциала женщин-предпринимателей, но и для укрепления их семейной, социальной жизни, для их образования", - сказал президент MÜSİAD Махмут Асмалы.

По его словам, Организация женщин-предпринимателей MÜSİAD превратилась в сильную структуру не только в Турции, но и во всем мире.

"В этой организации работает более 300 женщин-предпринимателей, и MÜSİAD приложит все усилия, чтобы помочь женщинам-предпринимателям с трудоустройством", - сказал Асмалы.

Президент MÜSİAD также отметил, что в центре внимания этого саммита будут три основные темы - предпринимательство и цифровой мир; миграция; окружающая среда и здоровье.

"Международный саммит, который состоится 14 июня, будет направлен на расширение прав и возможностей женщин в деловом мире, их вклад в цепочку создания стоимости. Наша организация, которая будет сосредоточена на трех основных темах, обсудит со специалистами проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели в деловой сфере, а также ожидания женщин-мигрантов в своих областях деятельности", - сказал он.

Руководитель Организации женщин-предпринимателей MÜSİAD Мерем Илбахар сказала, что организация поставила перед собой цель еще больше укрепить деятельность женщин-предпринимателей. Она отметила, что Организация женщин-предпринимателей MÜSİAD сегодня является структурой, объединяющей больше всего женщин-предпринимателей в Турции. Наряду с деловой сферой жизни женщин, организация также уделяет внимание семейной и социальной жизни женщин, их образованию.

По словам Мерем Илбахар, на саммите, который пройдет при поддержке министерства по делам семьи и социальных услуг Турции, также будут затронуты национальные и международные проблемы.

В то же время 14 июня этого года в Культурном центре Ататюрка пройдет выставка "Дом Африки", партнером которой MÜSİAD является с 2016 года и проводимая под эгидой Первой леди Турции Эмине Эрдоган.