Азербайджан ищет новые инвестиции в Карабах

Азербайджан ищет новые инвестиции в освобожденные районы после заявления 10 ноября, положившего конец интенсивным боям в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в документе под названием "Инвестиционные отчеты 2022 года:Азербайджан", опубликованном Госдепартаментом США.

Отмечено, что очистка этих территорий от мин как одна из составляющих усилий по реконструкции остается приоритетом для правительства Азербайджана

Подчеркнуто, что в бюджете Азербайджана на 2022 год предусмотрено выделение 2,2 млрд. манатов (1,3 млрд. долларов) на восстановление и реконструкцию этих территорий.

"Эти средства будут использованы на дорожную, электрическую, газовую, водную, коммуникационную инфраструктуру, образование и здравоохранение, а также на восстановление культурных и исторических памятников. В то же время правительство планирует реализовать в этом регионе проекты "зеленой энергии". Ожидается, что реставрационные работы будут продолжены в ближайшие годы с выделением специальных бюджетных ассигнований, которые будут потрачены на строительство и возращения населения. Очистка этих территорий от мин как одна из составляющих усилий по реконструкции остается приоритетом для правительства Азербайджана".