Азербайджан и Швейцария обсудили диверсификацию экономических связей

Обсуждены дальнейшее укрепление и диверсификация экономических связей между Азербайджаном и Швейцарией.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с сопредседателем совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии Эрвином Боллингером мы обменялись мнениями о важности дальнейшего укрепления и диверсификации экономических связей между нашими странами, новых бизнес-инициатив между деловыми кругами", - говорится в публикации.

Кроме того, на заседании совместной комиссии было подчеркнуто дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией в торговле, инвестициях, промышленности, цифровой экономике, энергетике и туризме.