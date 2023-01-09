Суперприз в размере 200 000 манатов ждет вас!

ОАО "Азерлотерея" обрадовало желающих попытать удачу в игре в лотерею первой новинкой 2023-го года - моментальной лотереей "Poz-Qazan" под названием "Şans Yağışı".

Общий размер призового фонда "Şans Yağışı" составляет 34 миллиона манатов. Размер самого крупного приза при этом составляет 200 000 манатов.

По правилам игры, если после стирания поверхности с "закрытых" ячеек лотерейного билета любая цифра среди отображенных в графе "UDUŞLU RƏQƏMLƏR" ("ВЫИГРЫШНЫЕ НОМЕРА") совпадает с любой из цифр в графе "RƏQƏMLƏRİNİZ" ("ВАШИ НОМЕРА"), билет выигрывает сумму, указанную под соответствующей цифрой. Если совпадает более, чем одна цифра, то размер выигрыша суммируется. Найдите символ "10X", и сумма вашего приза возрастет в 10 раз. А если вы обнаружите символ "денежная пачка", то выиграете 50 (пятьдесят) манатов.

Также вы можете попытать счастье и в бонусной игре. Ячейки "Bonus" ("Бонус") дают шанс выиграть приз в размере 100, 200 или 500 манатов.

В других моментальных лотереях "Poz-Qazan" - "10X", "5X", "Zümrüd", "Göz Muncuğu", "Ani 50", "Şans Ulduzu", "Qızıl" и "Tap, Qazan" вас ждут призы в размере 200 000, 100 000, 50 000 и 25 000 манатов.

Приобрести мгновенные лотерейные билеты можно в пунктах продажи лотерей в крупных супермаркетах сети "Araz" и у станций метро, в пунктах продажи "Misli", а также ​​в отделениях "Азерпочты".