Утвержден бюджет Нахчывана

Расходы государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 2023 год определены в размере 614 652, 500 тысячи манатов, из которых 132 миллиона 222 тысячи манатов будут обеспечены за счет доходов бюджета НАР, а 482 430, 500 тысячи манатов - за счет дотаций, выделенных НАР.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказали в интервью журналистам после девятой сессии Верховного Меджлиса НАР шестого созыва депутаты Верховного Меджлиса Анар Ибрагимов и Этимад Мамедов.

"Социально-экономическое развитие Нахчыванской Автономной Республики нацелено на то, чтобы она не зависела от дотаций и максимально финансировала себя самостоятельно", - сказали депутаты.

В сессии принял участие полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли. В ходе выступления он дал соответствующие поручения.