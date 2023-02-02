https://news.day.az/economy/1534136.html Назван спектр услуг для субъектов предпринимательства от Бакинского дома МСБ
Назван спектр услуг для субъектов предпринимательства от Бакинского дома МСБ
Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере питания, могут обратиться в "Бакинский дом МСБ" за регистрацией и другими услугами.
Как сообщили в четверг Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предоставляет предпринимателям в "Бакинском доме МСБ" услуги по регистрации и утверждению объектов питания, регистрации субъектов питания, работающих без объектов питания, и выдаче выписки из государственного реестра.
Кроме того, предприниматели могут обратиться в "Бакинский дом МСБ" по поводу подтверждения, переоформления, приостановления и отмены регистрации.
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