Назван спектр услуг для субъектов предпринимательства от Бакинского дома МСБ

Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере питания, могут обратиться в "Бакинский дом МСБ" за регистрацией и другими услугами.

Как сообщили в четверг Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предоставляет предпринимателям в "Бакинском доме МСБ" услуги по регистрации и утверждению объектов питания, регистрации субъектов питания, работающих без объектов питания, и выдаче выписки из государственного реестра.

Кроме того, предприниматели могут обратиться в "Бакинский дом МСБ" по поводу подтверждения, переоформления, приостановления и отмены регистрации.