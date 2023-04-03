В Нахчыване строятся две электростанции по выработке чистой энергии

В настоящее время в Нахчыванской АР ведется строительство двух электростанций по выработке чистой энергии.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в кулуарах азербайджано-американского энергетического форума.

"В Нахчыване в некоторые годы в выработке электроэнергии используется больше чистой энергии, нежели традиционной, и этот показатель порой может превышать 50 процентов от общего объема производства энергии. Другой особенностью Нахчыванской АР является то, что есть прямой выход на рынок Турции", - сказал он.

Солтанов выразил уверенность, что Нахчыван является площадкой для реализации крупных энергетических проектов.