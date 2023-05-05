Фарид Гусейнов назначен на должность председателя правления Kapital Bank

С 5 мая 2023 года в руководящем составе Kapital Bank произошел ряд изменений.

Как сообщает в пятницу Day.Az, председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев назначен заместителем главного исполнительного директора/директором по корпоративному банкингу и страхованию PASHA Holding и председателем Наблюдательного совета Kapital Bank.

На должность председателя правления Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Отметим, что Ровшан Аллахвердиев присоединился к Pasha Group в 2007 году в качестве заместителя председателя правления PASHA Bank, а Фарид Гусейнов - в 2015 году в качестве главного операционного администратора Kapital Bank.