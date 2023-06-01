Венгерский министр о потенциале Азербайджана в производстве водорода

Необходимо диверсифицировать источники транспортировки природного газа, чистой энергии и водорода.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг в ходе "Бакинской энергетической недели" государственный секретарь по политике безопасности и энергетической безопасности Венгрии Питер Старей.

По его словам, для достижения этих целей необходимо увеличить инвестиции.

"Азербайджан имеет значительный потенциал в добыче природного газа, а также в будущем производстве водорода. Считаю, что создание и расширение газопроводов позволит нам диверсифицировать маршруты. Венгрия имеет большие мощности газохранилища и страна уже приступила к его заполнению. Кроме того, "зеленый" коридор, который планируется создать, является фантастическим проектом и мы полностью поддерживаем его реализацию и приветствуем подключение к этому проекту других игроков", - добавил он.

Отметим, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.