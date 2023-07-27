Микаил Джаббаров продвигает экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией

Азербайджан и Турция обсудили расширение экономического сотрудничества.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что в ходе встречи азербайджанской делегации с министром торговли Турции Омером Болатом был обсужден ряд вопросов.

"В рамках нашей деловой поездки в Турцию мы обсудили с министром торговли братской страны Омером Болатом совместные инициативы служащие расширению экономического партнерства между нашими странами, вклад реализации преференциальной торговли в укрепление торговых отношений, деятельность турецких компаний на наших освобожденных от оккупации территориях, сотрудничество в сфере транспорта, туризма, а также в сферах систем стандартизации и технического регулирования", - говорится в публикации министра.

Отметим, что в 2022 году из Азербайджана в Турцию был осуществлен ненефтяной экспорт на сумму в 800 миллионов долларов США, а Турции в Азербайджан - 2,8 миллиарда долларов. Турция импортировали из Азербайджана в основном хлопок, хлопчатобумажную пряжу, изделия из алюминия и удобрения. Азербайджан же закупал у Турции в основном машинное оборудование, бытовую технику, электроинструменты, железо, сталь, медицинские и фармацевтические изделия, мебель.