Замедление инфляции в Германии

- но почему Бундесбанк не рад этому?

Уровень инфляции в Германии заметно снизился по сравнению с прошлым годом, но остается высоким и будет таковым еще на протяжении длительного времени, говорится в опубликованном в понедельник ежемесячном отчете центрального банка ФРГ (Бундесбанка), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По данным Бундесбанка, во втором квартале 2023 года инфляция составила 6,9%, в то время как во втором квартале прошлого года рост цен достиг 8,8%. По мнению ЦБ, сильный рост инфляции в прошлом году был вызван, прежде всего, резким ростом цен на энергоносители в связи с конфликтом на Украине.

Эксперты центрального банка полагают, что в ближайшее время снижающееся давление со стороны цен на энергоносители и уменьшение проблем в цепочках поставок будут и дальше приводить к снижению уровня инфляции. С другой стороны, центральный банк ожидает существенного роста заработной платы, в том числе и после нового года.

"Это основная причина, почему уровень инфляции, вероятно, на протяжении длительного времени останется выше 2%. Повышение инфляционных ожиданий, а также возможное повторение шоков, связанных с ценами на энергоносители, также таят в себе риски роста цен", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.

Ранее мы писали о том, что в Британии нашли объяснение падению розничных продаж.