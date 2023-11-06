https://news.day.az/economy/1612416.html Нефть подорожала
Нефть подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0.53% и составила $85,34 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0.65% и составила $81.03.
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