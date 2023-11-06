Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан играет критическую роль как поставщик энергоресурсов для Турции.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник в эксклюзивном интервью Trend министр торговли Турции Омер Болат.

Дополняющие друг друга экономики Азербайджана и Турции

Как отметил министр, Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов для Турции.

"Нефть транспортируется в Турцию по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а природный газ - по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Это увеличивает доступ Турции к энергоресурсам и делает Азербайджан важным поставщиком в рамках импорта энергоносителей", - сказал Омер Болат.

По его словам, объем внешней торговли Турции в 2022 году составил 617,9 миллиарда долларов США.

"Объем торговли между Азербайджаном и Турцией составляет 6,5 миллиарда долларов, или 1,05 процента от общего объема нашей внешней торговли. Кроме того, Турция занимает второе место как в экспорте, так и в импорте Азербайджана. По итогам 9 месяцев 2023 года объем торговли между нашими странами увеличился примерно на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысил 5,5 млрд долларов. Торговля между двумя странами развивается сбалансировано и строится по принципу "выиграл/выиграл", - подчеркнул он.

Омер Болат упомянул, что электрооборудование, металлические изделия, транспортные средства, химическая продукция, текстильная продукция являются основными статьями экспорта Турции в Азербайджан, а природный газ, нефть, железо и сталь, текстильное сырье и цветные металлы - основными товарами турецкого импорта из Азербайджана.

"Дополняющие друг друга структуры экономик наших стран и наше торговое сотрудничество предоставляют возможность развивать партнерство на продуктивной основе. Азербайджан является первой страной среди тюркских государств, с которой мы заключили преференциальное торговое соглашение. Это важное отражение наших глубоких и прочных связей в сфере международной торговли", - сказал он.

Кроме того, министр рассказал о распределении товарооборота по видам транспорта между Азербайджаном и Турцией.

"В 2022 году 84 процента нашего экспорта было осуществлено автомобильным транспортом, 9 процентов - воздушным, 5 процентов - морским и 0,1 процента - железнодорожным. В 2022 году 74 процента нашего импорта было осуществлено по трубопроводам, 13 процентов - автомобильным транспортом, 12 процентов - морским и 0,1 процента - воздушным", - добавил Омер Болат.

Роль Азербайджана в Транскаспийском международном транспортном маршруте

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном вносит значительный вклад в региональную цепочку поставок, соединяя страны Средиземноморья и Каспийского моря. Расположение на побережье Каспийского моря и реализующийся потенциал делают Азербайджан одной из критически важных стран на маршруте Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор). Предполагаем, что с вводом в эксплуатацию Зангезурского коридора роль Азербайджана в регионе еще больше возрастет", - подчеркнул министр.

Омер Болат отметил, что торговля Турции с Центральной Азией традиционно осуществляется через Россию и Иран.

"В связи с войной в Украине и санкциями, введенными в отношении России, возникли риски грузоперевозок из Китая в Европу и активизировался поиск альтернативных маршрутов. В этом контексте Средний коридор выступает в качестве важной альтернативы для продолжения непрерывной торговли между Востоком и Западом. Огромное значение имеет то, что Каспийское море постоянно и эффективно используется для транспортировки грузов на маршруте Среднего коридора. Однако необходимо предпринять некоторые шаги для обеспечения более эффективной транспортировки грузов в порт Туркменбаши в Туркменистане и порты Актау и Курык в Казахстане. Ro-Ro-перевозки на Каспии осуществляются нерегулярно. В этом контексте необходимо совместно работать над тем, чтобы сделать перевозки планируемыми и регулярными для создания сильной альтернативы иранскому маршруту, а также снизить стоимость транзита по Каспийскому морю до конкурентоспособного уровня", - сказал он.

Омер Болат добавил, что в связи с этим с марта 2023 года снижен тариф на грузовые перевозки Ro-Pax по маршруту Туркменбаши-Баку-Туркменбаши в целях увеличения объемов торговли через Каспийское море и улучшения транзитных транспортных возможностей Туркменистана.

"Недавно Азербайджан предпринял важные шаги в отношении перевозок по Каспийскому морю и предоставил скидки. Однако перевозки Ro-Ro на Каспии пока не достигли желаемого уровня из-за все еще высокой стоимости, небольших размеров судов Ro-Ro, проблем с пропускной способностью и сбоев в перевозках, особенно в зимних условиях", - сказал Омер Болат.

Министр отметил, что улучшения, которые будут предприняты в этих направлениях, будут способствовать тому, что не только Азербайджан и Турция, но и перевозчики стран региона будут больше отдавать предпочтение этому маршруту.

"Таким образом, снижение высоких расходов на перевозку на азербайджанских автомагистралях, полная либерализация квот на проездные документы, увеличение количества и вместимости судов Ro-Ro и количества рейсов, а также сокращение времени перевозки сделают Средний коридор более привлекательным и обеспечат его развитие. С другой стороны, введение в эксплуатацию Зангезурского коридора, который соединит Турцию с Центральной Азией через Азербайджан, облегчит ведение торговли", - добавил министр.

Омер Болат также подчеркнул, что все это будет способствовать улучшению логистического положения и усилению мощи Азербайджана и Турции.