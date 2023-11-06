В Азербайджане устанавливается новое требование к банкам-банкротам.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в поправке к закону "О банках", которая вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В документе отмечается, что активы банка, объявленного банкротом, будут распределены между его кредиторами в порядке новой очередности. В этом случае будут оплачены налоги в государственный бюджет, взносы на обязательное государственное социальное страхование и страхование от безработицы во внебюджетные государственные фонды, а также суммы, подлежащие уплате по взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд обязательного медицинского страхования.