Как будут субсидироваться взносы на соцстрахование микропредпринимателей?

В Азербайджане, согласно проекту закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс", предусматривается субсидирование за счет налогов взносов на социальное страхование физических лиц, являющихся субъектами микропредпринимательства.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал начальник Главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов во время обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Это тоже очень важная мера. Наши многочисленные встречи с микропредпринимателями показывают, что наличие у них обязательств по взносам на социальное страхование до тех пор, пока они не получат прибыль, создает дополнительное финансовое бремя. Мы планируем субсидировать 25 процентов этих взносов за счет налогов. Это также окажет поддержку микропредпринимателям с точки зрения их устойчивости и перехода от микропредприятий к малым предприятиям", - сказал он.