В Евлахском пилотном агропарке двум компаниям присвоен статус резидента

В Евлахском пилотном агропарке статус резидента присвоен двум компаниям - ООО "Nyuvadi" и ООО "Elkür".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что резидентами будут заложены интенсивные фруктовые сады на площади 41,9 га с объемом инвестиций 354 тысячи манатов.

"8 человек будут обеспечены постоянной работой, а 30 человек - сезонной", - говорится в публикации.