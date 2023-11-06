https://news.day.az/economy/1612592.html В Евлахском пилотном агропарке двум компаниям присвоен статус резидента
В Евлахском пилотном агропарке двум компаниям присвоен статус резидента
В Евлахском пилотном агропарке статус резидента присвоен двум компаниям - ООО "Nyuvadi" и ООО "Elkür".
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что резидентами будут заложены интенсивные фруктовые сады на площади 41,9 га с объемом инвестиций 354 тысячи манатов.
"8 человек будут обеспечены постоянной работой, а 30 человек - сезонной", - говорится в публикации.
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