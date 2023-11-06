Подорожают ли сигареты и алкоголь в Азербайджане?

Со следующего года повышаются ставки акцизов на сигареты и алкогольные напитки. Как это повлияет на цены на данную продукцию?

Как сказал Trend в понедельник экономист-эксперт Халид Керимли, ожидается, что сигареты и сигариллы подорожают на 10-15 гяпиков, передает Day.Az.

"Основной рост ожидается на электронные сигареты. Так, акциз на электронные сигареты повышен с 25 гяпиков до 2 манатов, что окажет существенное влияние на их стоимость. В целом же ожидается рост в диапазоне 2 манатов", - сказал он.

Эксперт отметил, что рост цен на алкогольные напитки ожидается в диапазоне 0,5-1 маната за литр.

"Предприниматели будут действовать в зависимости от маржи. Повышение ставок акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана, налоговых пошлин на импортируемые алкогольные напитки и табачные изделия приведут к подорожанию этой продукции", - сказал Керимли.