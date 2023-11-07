Турция сообщила о рекорде продаж товаров за рубеж

С начала года и отдельно в октябре Турция фиксирует рекордный объем экспорта. Об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр торговли республики Омер Болат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За последний месяц за рубеж было продано товаров на сумму 22,9 миллиарда долларов, что на 7,4 процента больше, чем годом ранее. С начала года совокупный объем экспорта составил 254,4 миллиарда долларов. До этого Анкара рассчитывала к концу 2023 года достичь уровня 265 миллиардов долларов, то есть планы будут в значительной степени перевыполнены.

Болат не уточнил, за счет какого направления были достигнуты такие рекорды, однако Турция после введения западных санкций в отношении России является одним из основных каналов поставок по схеме параллельного импорта.

По оценке экспертов, США и Европа не хотят слишком давить на Анкару в вопросе применения санкций, так как страна является важным союзником в регионе. В связи с этим отдельные турецкие компании пользуются удобным моментом и перепродают значительное количество товаров.