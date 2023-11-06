Китай впервые показал дефицит прямых иностранных инвестиций

В третьем квартале 2023 года Китай впервые зафиксировал дефицит прямых иностранных инвестиций. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В июле-сентябре приток прямых иностранных инвестиций в Китай сократился на $11,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с нарастающей напряженностью в отношениях Пекина и Вашингтона.