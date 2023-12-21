В Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум
В Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.
В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.
В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.
Наряду с этим будут организованы встречи B2B между предпринимателями.
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