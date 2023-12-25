При спонсорстве «Misli» завершилась Профессиональная интеллектуальная лига

Бренд "Misli" легального оператора лотерей и спортивных ставок Азербайджана ОАО "Аzərlotereya" в рамках корпоративной социальной ответственности оказал поддержку еще одному мероприятию, способствующему прогрессу науки и образования, вносящему вклад в интеллектуальное развитие молодого поколения, помогающему ему эффективно проводить свободное время. При спонсорстве "Misli" состоялся финальный этап Профессиональной интеллектуальной лиги (ПИЛ), где соревновались наилучшие в стране в сфере интеллектуальных игр.

Годами проводимая Профессиональная интеллектуальная лига с этого года продолжилась при поддержке "Misli". Целью является оказание поддержки движению интеллектуальных игр, повышение интереса молодежи к науке и образованию, расширению их мировоззрения, создание конкурентно способной среды, а также привитие молодому поколению истории и культуры Азербайджана.

В период с февраля по декабрь было организовано 23 турнира, в которых приняли участие более 50 различных команд. Еженедельно более 400 человек смогли воспользоваться возможностью принять участие в играх. В течение года более 8500 человек приняли участие в этих играх. В финале борьбу вели 24 команды. Первое место заняла команда "Санта Клара", второе место - команда "Авангард", третье место - команда "Нирвана". Командам-победительницам были предоставлены ценные подарки и денежные призы.

"Azərlotereya" и впредь продолжит принимать активное участие в организации важных для страны мероприятий в направлении развития спорта.