В Азербайджане упрощен процесс отправки единой налоговой декларации

Упрощен процесс представления "Единой декларации".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Было отмечено, что часть мероприятий, проводимых Государственной налоговой службой при министерстве экономики в сфере налогового администрирования, связана с сокращением времени и административной нагрузки при предоставлении налоговой отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства, а также при уплате налогов. Так, упрощен процесс представления "Единой декларации", подаваемой налогоплательщиками в связи с удержанием налога у источника выплаты касательно работы по найму.

Была проведена соответствующая работа по оптимизации и совершенствованию "Единой декларации по удержанию налога у источника выплаты в связи с работой по найму" и разработана упрощенная форма единой декларации. Это позволяет не только снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, но и упростить подачу декларации микро- и малыми предпринимателями без обращения в сервисные центры. Декларация составляется физическими лицами, у которых нет работников на начальном этапе. Программное обеспечение касательно новой формы введено в эксплуатацию с IV квартала 2023 года. Упрощенная форма декларации предварительно заполняется программным обеспечением и представляется плательщикам на основе данных учетной базы и последней декларации налогоплательщиков. При согласии налогоплательщика с этими данными, он направляет декларацию в налоговый орган, заверяя ее усиленной электронной подписью. При необходимости уточнения данных налогоплательщик путем внесения поправок может утвердить декларацию.

В целях более широкого информирования налогоплательщиков об инновациях, реализуемых в сфере налогового администрирования, подготовлено соответствующее видеоруководство по составлению и отправке упрощенной формы декларации, говорится в сообщении.