Потенциальный ущерб от метана в контексте глобального потепления в 80 раз выше

Глобальное изменение климата - это долгосрочный процесс. В период промышленной революции в 1750-х годах люди стали чрезмерно использовать бензин, газ, уголь. Это привело к увеличению уровня выбросов углекислого газа в атмосферу. В 1950-х годах, когда люди начали больше использовать автомобили, произошло сильное увеличение содержания CO2 в атмосфере. Эти два периода в истории в некотором смысле являются временем начала климатического кризиса

Как передает Day.Az, oб этом сказала Trend член коалиции "Environmental Protection First" и организационного комитета COP29 Парвана Велиева.

По ее словам, увеличение выбросов CO2 и других парниковых газов привело к повышению средней глобальной температуры как минимум на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Хотя этот показатель за столь длительный период может показаться не таким уж высоким, в Индии в некоторых местах летом температура воздуха уже поднимается на 10-15 градусов выше обычного. Вблизи Северного полюса начали таять льды. По данным ученых, средний уровень морей значительно повысился с 1880 года, и большая часть этого повышения произошла только за последние 25 лет.

Эксперт отметила, что в 2015 году в Париже мировые лидеры подписали соглашение в рамках COP21. Парижское соглашение направлено на то, чтобы удержать повышение средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, при этом предпринимая усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 °C. У некоторых сторон также есть цели по нулевым выбросам. Поскольку проблема носит глобальный характер, каждая страна должна определить свои цели. В отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) за 2019 год отмечается, что потенциальный ущерб от метана в контексте глобального потепления при измерении воздействия за 20 лет в 80 раз превышает ущерб от эквивалентного объема углекислого газа. Согласно недавнему отчету МГЭИК, на метан приходится около 18% всех выбросов парниковых газов, возникающих в мировой отрасли энергоснабжения. Метан также образуется на свалках, в сельском хозяйстве и в ходе естественных процессов, таких как разложение. Достижение целей Глобального обязательства по метану (GMP), таких как сокращение антропогенных выбросов метана на 30% к 2030 году, имеет решающее значение для поддержания порога температуры в 1,5°C.

"В ходе COP28 стороны в рамках инициативы Глобального обязательства по метану (GMP) взяли на себя обязательство к 2030 году достичь цели по сокращению выбросов метана как минимум на 30 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. Проведение COP28 было ознаменовано рядом новшеств:

1. Было мобилизовано финансирование на сумму более 1 миллиарда долларов для сокращения выбросов метана.

2. Наряду с решающими мерами в отношении отходов, продуктов питания и сельского хозяйства, страны с основными выбросами метана из нефти и газа должны взять на себя новые национальные обязательства и внести изменения в законодательство.

3. Разработка преобразующих информационных инструментов, включая полный запуск Системы оповещения и реагирования на выбросы метана, а также новые данные для кампании по борьбе с метаном.

4. Новые члены и расширенное руководство. Канада, Федеративные Штаты Микронезии, Германия, Япония и Нигерия присоединились к США и Европейскому Союзу в качестве сторонников Глобального обязательства по метану. Туркменистан, Казахстан, Кения, Румыния и Ангола также присоединились к обязательству, в результате чего количество стран-участниц достигло 155.

5. 49 нефтегазодобывающих компаний согласились сократить выбросы метана к 2030 году.

Самый быстрый способ в краткосрочной перспективе уменьшить глобальное потепление - это сократить выбросы метана", - сказала Велиева.

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