В селе Агалы Зангиланского района прошла первая ярмарка труда

В соответствии с программой "Большого возвращения" Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает активные программы занятости для жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, агентство при поддержке Специального представительства Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах впервые организовало ярмарку труда в селе Агалы Зангиланского района.

В мероприятии по активной занятости приняли участие 26 работодателей из государственного и частного секторов, были представлены 253 вакансии по различным направлениям.

Заместитель председателя правления Агентства Джамаледдин Гулиев, сотрудник Специального представительства Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агиль Гурбанов ознакомились с вакансиями, предложенными жителям на ярмарке. Было отмечено, что одним из основных вопросов, который остается в центре внимания в рамках программы "Большое возвращение", является удовлетворение потребностей работодателей в кадрах на освобожденных от оккупации территориях.

Жителям, участвовавшим в ярмарке, была предоставлена информация о вакансиях, рабочих обязанностях. Были приняты и рассмотрены резюме претендентов, проведена регистрация подходящих кандидатов.

Также участникам была предоставлена информация об активных мерах занятости, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях.

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