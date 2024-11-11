Одна из важнейших целей – снижение углеродного следа в сельском хозяйстве

Сельскохозяйственный сектор является одним из секторов, непосредственно затронутых и находящихся под угрозой изменения климата.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала заведующая отделом по работе с фермерами, ассоциациями и кооперативами министерства сельского хозяйства Азербайджана Лейли Агаева.

"В аграрном секторе проводятся масштабные реформы в борьбе с последствиями изменения климата. Управление водными ресурсами и эффективное использование земельных ресурсов находится в центре этих реформ. Эффективное управление водными ресурсами является одним из главных приоритетов в нашем сельском хозяйстве. Основным направлением реформ является поддержка наших фермеров современными технологиями и устойчивым и правильным управлением водными ресурсами. Инновационные подходы и современные технологии играют важную роль в борьбе с изменением климата. В этом контексте в Азербайджане модернизируются ирригационные системы, создаются возможности для более эффективного использования воды фермерами, вкладываются инвестиции в возобновляемые источники энергии", - сказала она.

Заведующая отделом сказала, что такие важные вопросы, как глобальная продовольственная безопасность, управление водными ресурсами и сокращение выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, будут обсуждаться на многих тематических мероприятиях, которые будут организованы в рамках COP29.

"Эти обсуждения сыграют важную роль в адаптации к изменению климата и будущей устойчивости сельскохозяйственного сектора. Хочу отметить, что тема изменения климата и климатически адаптированного сельского хозяйства будет особо затронута в ходе "Дня продовольствия, сельского хозяйства и воды" в рамках COP29. Хочу довести до вашего внимания, что Бакинская климатическая инициатива для фермеров Harmonia создана именно для поддержки адаптации к изменению климата в сфере сельского хозяйства. Эта инициатива будет действовать как агрегатор, объединяющий существующие инициативы, коалиции и сети, связанные с сельским хозяйством, продовольствием и водой. Наша цель - поделиться опытом в этой области, облегчить возможности климатического финансирования и способствовать сотрудничеству с местными сообществами, особенно путем расширения прав и возможностей женщин в сельских районах.

Устойчивое развитие сельского хозяйства в рамках Бакинской климатической инициативы для фермеров Harmonia сыграет важную роль в борьбе с изменением климата как на местном, так и на глобальном уровне. Одной из основных целей этой инициативы является укрепление сельских сообществ и повышение их устойчивости к изменению климата. Для достижения этой цели очень важно тесно сотрудничать с международными организациями, многосторонними банками развития, гражданским обществом, включая НПО, и предоставлять местным фермерам экологически безопасные технологии и знания", - отметила Агаева.