Период между COP28 и COP30 станет решающим для достижения целей Парижского соглашения

Трехлетний период между COP28 и COP30 будет решающим для того, сможем ли мы достичь целей Парижского соглашения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заместитель генеральный директор COP28 Аднан Амин в ходе Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

"Я думаю, что стоит вспомнить, почему была создана Тройка. Совершенно очевидно, что этот трехлетний период между COP28 и COP30 будет решающим для того, сможем ли мы достичь целей Парижского соглашения и достигнуть нашей "Северной звезды", на которую мы все согласились в Дубае, а именно - соответствие цели в 1,5 градуса", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему.

Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.