Финансирование и государственная поддержка помогут Центральной Азии ускорить энергетический переход

Внутренние и международные источники финансирования с сильной государственной поддержкой, такой как ценообразование на углерод и схемы торговли выбросами, а также участие частного сектора могут помочь Центральной Азии привлечь необходимый капитал для ускорения энергетического перехода и достижения как экономических, так и климатических целей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Центральная Азия находится на уникальном перекрестке энергетического перехода, сталкиваясь со сложной задачей трансформации энергетических систем, зависимых от ископаемого топлива, и одновременно имея возможность использовать огромный потенциал возобновляемых источников энергии", - сказала она.

Армида Алишахбана отметила, что укрепление региональной энергетической связи, с акцентом на электросети, является важным способом содействия устойчивости и безопасности энергоснабжения региона. В 2021 году государства-члены ЭСКАТО одобрили Региональную дорожную карту по подключению энергетических систем, которая включает видение, набор принципов и девять стратегий для поддержки интеграции энергосистем и устойчивого развития.

"Трансграничное энергетическое сотрудничество и объединение электросетей являются ключевыми для содействия развитию возобновляемой энергетики в регионе путем дальнейшего развития интегрированных сетей электроснабжения. Страны Центральной Азии могут оптимизировать свои разнообразные возобновляемые ресурсы, от гидроэнергетики Таджикистана до ветровых ресурсов Каспийского моря", - подчеркнула она.

По ее словам, трансграничная торговля может создать новые источники доходов для стран с избыточной мощностью возобновляемой энергии, предоставляя доступную чистую энергию странам с более высоким спросом. ЭСКАТО работает с такими партнерами, как Организация экономического сотрудничества, над стратегиями создания платформ для торговли электроэнергией, которые учитывают разнообразие региона и базируются на существующих договоренностях и усилиях по интеграции.

"Развитие возобновляемой энергетики в Центральной Азии было ограничено недостаточным доступом к возможному финансированию, а также препятствиями, включая высокие фактические и воспринимаемые инвестиционные риски, слаборазвитые финансовые рынки, ограниченную доступность данных, отсутствие прозрачности вокруг премий за риски и нехватку установленных проектов, которые могли бы служить шаблонами.

Предварительные результаты нашей работы по финансированию энергетического перехода подчеркивают необходимость политической ясности, регуляторных реформ, развития инфраструктуры и инноваций в области "зеленого" финансирования", - сказала она.