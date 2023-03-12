Решение о том, что приготовить на ужин в выходные довольно часто принимается в зависимости от того, как прошёл обед, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Например, если вся семья собиралась за долгим, обильным семейным обедом, то на ужин скорее всего захочется чего-то лёгкого и быстрого. Это может быть простой зеленый салат с куском пирога или же фрукты с сыром, а то и просто чай со свежей домашней выпечкой. Кстати, примерно то же самое захочется съесть и в том случае, если вы провели день в городе и обедали в кафе или ресторане.

С другой стороны, на ужин в выходной день можно потратить больше времени и сил, чем среди недели. Это прекрасный шанс предложить семье что-то новое, интересное, освоить блюдо по давно присмотренному рецепту. Более того, имеет смысл подумать в буквальном смысле о завтрашнем дне и сделать заготовки, которые облегчат и ускорят приготовление ужинов в будни. Например, сварить бульон, испечь пироги или нажарить котлет.

Главное, чтобы ужин в выходной день принёс радость и чувство удовлетворения!