Как правильно хранить специи?

Покупая в магазине, на рынках, привозя из экзотических стран специи, мы порой задумываемся, как правильно их хранить. Ведь так хочется сберечь их уникальный вкус и аромат. Кому-то специи добавляют приятное разнообразие в еде, для других это культурная привычка, перешедшая в необходимость. При этом специи - это широкое понятие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГастрономЪ, соответственно, и условия хранения их могут быть совершенно разные.

В чем хранить специи

Для начала разберемся вообще, что такое специи. Это понятие включает в себя приправы (соль, сахар, уксус, горчица, глутамат натрия и т.п) и пряности, добавляющие блюдам вкус, аромат в основном за счет содержащихся в них эфирных масел. И если приправы особо не теряют вкусовых качеств, зависящих от условий хранения (вредна разве только повышенная влажность), то с пряностями все сложнее. На них влияет все, что ухудшит качество эфирных масел, которые и представляют их основную ценность.

Для всех специй важное правило хранения - уберечь от излишней влажности. Герметично закрывающиеся контейнеры, банки с крышками - общее требование к хранению специй - и к приправам, и к пряностям. Самый лучший материал, который обеспечивает идеальное хранение, это стекло.

Какими бы удобными не казались пластмассовые коробочки для специй, качество пластика не всегда отвечает экологическим требованиям. А множество красивых баночек из других материалов не всегда обеспечивает герметичность. Как это не покажется странным, емкости из обливной керамики с крышкой впитывают влагу: сахар, соль в них станут влажными.

Дерево впитает в себя ароматы, а значит "украдет" у пряностей ароматные эфирные масла.

Металл также может изменить вкус специй, поэтому идеальный материал, из которого должны быть изготовлены емкости для хранения специй, это стекло с плотно притертыми крышками. Да, это могут быть даже обычные небольшие баночки с завинчивающимися крышками. В идеале из темного стекла.

Специи, купленные "на развес", обязательно нужно по приходу домой пересыпать в герметично закрывающуюся емкость. А если объемы специй больше, чем баночка для постоянного пользования, их излишки следует пересыпать в пакет с зип-застежкой, выпустить воздух и закрыть. Хранить пакет в сухом, темном, прохладном месте.

Нет подходящей баночки для хранения специи, которая куплена в магазине? Хорошие производители заботятся не только о качестве продукции, но и о хранении после покупки. В основном пакетики изготовлены из качественного герметичного материала и оснащены зип-застежкой. Лучше в этих пакетах и оставить специю. Если на пакетиках нет застежки, приобретите несколько специальных прищепок и храните пакеты со специями в ящике стола.

Где хранить специи

Есть несколько мест на кухне, где специями храниться категорически запрещено.

Полочка над плитой, варочной поверхностью - хозяйки очень любят поставить там красивые баночки со специями. Над плитой всегда при готовке активное поднимается пар и пряности будут под прямым воздействием влажного воздуха. Как следствие, они быстро потеряют аромат, могут образоваться комочки. В общем, и их участие во вкусе блюда будет сведено до минимума. Полочка над плитой - не место для хранения специй.

Подоконник также не лучший вариант. Свет, прямые солнечные лучи губительны для всех специй. Портится вкус, аромат, а у таких пряностей как молотый перец чили и паприка, еще и теряется цвет. Кстати, молотый красный перец для сохранения цвета можно держать в холодильнике, при условии, что он герметично упакован.

Для остальных же специй холодильник противопоказан, так как влажность в нем довольно высокая. Нельзя и замораживать пряности, аромат при заморозке теряется.

Лучшее место для хранения - полочки в закрытых шкафчиках или выдвижные ящики стола, пеналы. Если хотите, чтобы специи как можно дольше сохранили ароматы и вкус, шкафчики должны располагаться не над плитой, а ящики стола подальше от источников тепла. Негативно влияют на специи любые источники света, как естественные, так и искусственные.

Поэтому, если для вас важны вкус и аромат любимой специи, позаботьтесь о правильном месте хранения. Комнатная температура, герметично закрытые баночки, подальше от источников тепла, влаги, света, - и ваши специи будут долго радовать ароматами. Конечно, не вечно, а только в рамках срока хранения, указанного на упаковках. Не покупайте специи "про запас", лучше пополняйте в небольших количествах, по мере необходимости.

Как хранить специи, целиком или в молотом виде

Многие специи, пряности, продаются целыми, не молотыми. Целые трубочки корицы, звездочки бадьяна, зернышки перца и горчицы, гвоздики, коробочки с кардамоном, мускатный орех и многие другие. Их продают также и в размолотом виде. Каким отдать предпочтение? Конечно, тем, которые продаются целиком. В таком виде их и нужно хранить, соблюдая те же правила, что и для молотых специй - в герметично закрытых баночках, подальше от тепла, влаги, солнечных лучей.

Прелесть покупки и хранения специй в целом виде в том, что всегда можно смолоть нужное небольшое количество непосредственно перед употреблением. В этом случае аромат будет гораздо ярче. Можно использовать ступку, перемолоть в кофемолке или специальной мельничке. И употребить такие специи надо сразу, пока не улетучились эфирные масла, а не хранить их молотыми.

Кстати. Этимология слова "пряник" в словаре Фасмера, происходит от прилагательного пряный (др.-русск. пьпьрянъ), которое образовано от слова перец (др.-русск. пьпьрь), обозначавшего пряности, приправы.

Хозяйке на заметку. При использовании специй и пряностей не пользуйтесь мокрой ложкой и не держите открытую баночку над посудой с готовящейся едой.